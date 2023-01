Concert : Vincent Cournède Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux Catégories d’Évènement: Nièvre

Pougues-les-Eaux

Concert : Vincent Cournède Pougues-les-Eaux, 27 janvier 2023, Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux. Concert : Vincent Cournède Avenue du Casino Casino Pougues-les-Eaux Nièvre Casino Avenue du Casino

2023-01-27 – 2023-01-27

Casino Avenue du Casino

Pougues-les-Eaux

Nièvre Pougues-les-Eaux EUR 30 30 Au Restaurant l’Ycaste à POUGUES LES EAUX, venez passer une soirée avec Vincent Cournède !

Ambiance 100% années 80.

Tarif unique : 30€.

Infos au 03.86.90.17.00 infopou@groupetranchant.com +33 3 86 90 17 00 https://casino-pougues-les-eaux.fr/ Casino Avenue du Casino Pougues-les-Eaux

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Nièvre, Pougues-les-Eaux Autres Lieu Pougues-les-Eaux Adresse Pougues-les-Eaux Nièvre Casino Avenue du Casino Ville Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux lieuville Casino Avenue du Casino Pougues-les-Eaux Departement Nièvre

Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pougues-les-eaux-pougues-les-eaux/

Concert : Vincent Cournède Pougues-les-Eaux 2023-01-27 was last modified: by Concert : Vincent Cournède Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux 27 janvier 2023 Avenue du Casino Casino Pougues-les-Eaux Nièvre nièvre Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux Nièvre

Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux Nièvre