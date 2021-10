Villers-le-Lac Villers-le-Lac Doubs, Villers-le-Lac Concert Villers-le-Lac Villers-le-Lac Catégories d’évènement: Doubs

Villers-le-Lac

Concert Villers-le-Lac, 14 mai 2022, Villers-le-Lac. Concert 2022-05-14 – 2022-05-14

Villers-le-Lac Doubs La Chorale La Pastourelle et l’orchestre Union et Progrès vous invite à leur concert annuel. Entrée libre. Buvette sur place La Chorale La Pastourelle et l’orchestre Union et Progrès vous invite à leur concert annuel. Entrée libre. Buvette sur place dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Villers-le-Lac Autres Lieu Villers-le-Lac Adresse Ville Villers-le-Lac