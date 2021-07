Montpellier Villa des Cent Regards Hérault, Montpellier Concert Villa des Cent Regards Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Concert Villa des Cent Regards, 18 septembre 2021, Montpellier.

Villa des Cent Regards, le samedi 18 septembre à 14:30

Concert Jazz à la Villa des cent regards par le Gardon Party Jazz Band. Concert de jazz par le Gardon Party Jazz Band. Villa des Cent Regards 1000 rue de la Roqueturière, 34090 Montpellier Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00

