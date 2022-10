Concert Viktor and The Haters Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistre

Morlaix

Concert Viktor and The Haters Morlaix, 18 novembre 2022, Morlaix. Concert Viktor and The Haters

7 Place du Dossen MJC de Morlaix Morlaix Finistre MJC de Morlaix 7 Place du Dossen

2022-11-18 20:30:00 – 2022-11-18 22:15:00

MJC de Morlaix 7 Place du Dossen

Morlaix

Finistre “Si les nuits sont longues, c’est que la vie est courte”. Et c’est une nuit en 2017, entre deux discussions autour de Bukowski et Despentes, que Viktor fera la rencontre des Haters : nébuleuse dont les figures de proue sont Maître Madj (ex Assassin Productions) et Otchakowski (Trio-Skyzo-Phony) formant un trio sur scène. Comme dit le dicton : “Haters Gonna Hate” et ensemble ils prennent un malin plaisir à pousser la disto de guitare dans les gigs hip-hop, défendre la poésie cérébrale dans les bars punk et monter les basses électroniques sur les scènes chanson : la collision “Viktor & The Haters” est née. Un projet rejoint en studio par le rappeur/beatmaker Ossama, les guitaristes Yan Péchin (Bashung-Miossec-Fontaine) et Cyrille Sudraud (Hushpuppies) ou encore Dj Vas de Kojak, eux-mêmes suivis d’une horde de Haters sympathisants d’un post-rap dont le leitmotiv est d’exploser les barrières musicales et donner vie à une poésie surréaliste, marginale et contemporaine. « L’esthétique du choc », où des « îles sans péage » émergent de battements urbains mécaniques, où des petits morceaux d’espoir naissent sur fond de No Future. Plusieurs actions culturelles seront proposées avec les artistes tout au long de la semaine, en amont du concert, notamment des rencontres et ateliers avec les jeunes adhérents Trock’son, les établissements scolaires du second degré ainsi que les organismes de formation professionnelle du territoire de Morlaix Communauté. mjc.morlaix@wanadoo.fr +33 2 98 88 09 94 http://www.mjcmorlaix.com/ MJC de Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Morlaix Finistre MJC de Morlaix 7 Place du Dossen Ville Morlaix lieuville MJC de Morlaix 7 Place du Dossen Morlaix Departement Finistre

Morlaix Morlaix Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Concert Viktor and The Haters Morlaix 2022-11-18 was last modified: by Concert Viktor and The Haters Morlaix Morlaix 18 novembre 2022 7 Place du Dossen MJC de Morlaix Morlaix Finistre Finistre morlaix

Morlaix Finistre