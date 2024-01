CONCERT VIEUX FARKA TOURÉ + PREMIÈRE PARTIE Le gueulard plus Nilvange, samedi 30 mars 2024.

orld music, Slam / Le groupe est né d’une collaboration entre le rappeur français Flem, et Vieux Farka Touré, surnommé le Hendrix du Sahara, fils du légendaire Ali Farka Touré. Flem reflète l’union entre textes de rap engagés et sonorités traditionnelles d’Afrique de l’Ouest. Cette passion est née d’un voyage déclic au Mali et d’une rencontre avec la star du blues africain Vieux Farka Touré. Depuis dix ans, leur amitié grandit au rythme des performances artistiques partagées. Le projet “Nomades”, entièrement composé et arrangé par Vieux Farka Touré, est né après qu’ils eurent échappé de peu à une attaque armée de l’AQMI à Niafunké : chants mandingues, textes poétiquement engagés et mélodies touaregs composent cet album produit entre Bamako et Paris.

Si vous aimez : Kolinga, Fatoumata DiawaraTout public

Le gueulard plus 3 rue victor hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est ressource@legueulardplus.fr

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30



