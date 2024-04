Concert Cinéma l’Albret Vieux-Boucau-les-Bains, lundi 28 octobre 2024.

Concert Cinéma l’Albret Vieux-Boucau-les-Bains Landes

« Entre terre et mer »

Concert commun avec le groupe « Lous dou boucarot »

Le groupe Adagio avec un répertoire composé de chants profanes et religieux, de chants gascons, du grand sud ouest et de chants basques partagera l’affiche avec Lous dou boucarot qui interpréteront des chants marins.

Venez partager avec eux un agréable moment musical.

Lundi 28 octobre à 20H30

Cinéma « l’Albret »

Libre participation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-28 20:30:00

fin : 2024-10-28 22:30:00

Cinéma l’Albret 11 mail André Rigal

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine josee.lassalle@sfr.fr

