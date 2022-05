Concert viennois par la famille Rullière Courtois-sur-Yonne Courtois-sur-Yonne Catégories d’évènement: Courtois-sur-Yonne

Yonne

Concert viennois par la famille Rullière Courtois-sur-Yonne, 5 juin 2022, Courtois-sur-Yonne. Concert viennois par la famille Rullière Courtois-sur-Yonne

2022-06-05 – 2022-06-05

Courtois-sur-Yonne Yonne Courtois-sur-Yonne 12 12 EUR La famille Rullière donnera un concert en l’église de Courtois-sur-Yonne.

1 violoncelle, 2 violons.

Au programme : Rameau, Vivaldi, Bach, Schubert, Haydn, Dvorak… La famille Rullière donnera un concert en l’église de Courtois-sur-Yonne.

1 violoncelle, 2 violons.

Au programme : Rameau, Vivaldi, Bach, Schubert, Haydn, Dvorak… Courtois-sur-Yonne

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Courtois-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Courtois-sur-Yonne Adresse Ville Courtois-sur-Yonne lieuville Courtois-sur-Yonne Departement Yonne

Courtois-sur-Yonne Courtois-sur-Yonne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courtois-sur-yonne/

Concert viennois par la famille Rullière Courtois-sur-Yonne 2022-06-05 was last modified: by Concert viennois par la famille Rullière Courtois-sur-Yonne Courtois-sur-Yonne 5 juin 2022 Courtois-sur-Yonne Yonne

Courtois-sur-Yonne Yonne