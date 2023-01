Concert viennois de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours Tours Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours, dirigé par Emmanuel Jacquet, vous invite à son traditionnel concert viennois. Comme à l’accoutumée, en cette nouvelle année, l’OHVT vous transporte à Vienne, pour un concert du Nouvel An. Les 80 musiciens de l’orchestre vous invitent à la danse. Un florilège de valses viennoises et tous les grands classiques du genre, pour vous faire valser. L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours, dirigé par Emmanuel Jacquet, vous invite à son traditionnel concert viennois. Comme à l’accoutumée, en cette nouvelle année, l’OHVT vous transporte à Vienne, pour un concert du Nouvel An. Les 80 musiciens de l’orchestre vous invitent à la danse. ohvt@hotmail.fr http://www.ohvt.fr/ Tours Val de Loire Tourisme

