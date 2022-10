Concert Vienne 1900

2022-11-09 19:00:00 – 2022-11-09 EUR Concert Vienne 1900. Proposé par l’Ensemble Instrumental des Landes. Au programme, des pièces d’Alexander von Zemlinski, d’Alban Berg, d’Anton Webern et d’Arnold Schönberg.

Gratuit sur inscription : 05.58.51.34.04 /

mediatheque@cdcaire.org Concert Vienne 1900. Proposé par l’Ensemble Instrumental des Landes. Au programme, des pièces d’Alexander von Zemlinski, d’Alban Berg, d’Anton Webern et d’Arnold Schönberg.

