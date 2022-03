Concert Vieilles Canailles et Compagnie Satillieu Satillieu Catégories d’évènement: Ardèche

Satillieu Ardêche Satillieu EUR . Le Groupe Art Trop’Zic vous propose de vous plonger dans le répertoire des « vieilles canailles », ces rockeurs français, de Gainsbourg à Johnny en passant par Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, qui ont fait danser le public des 60’s et 70’s à nos jours. patrimoine-satillieu@hotmail.com +33 4 75 34 96 64 http://www.mairie-satillieu.fr/ Salle L’Ayclipse Rue de Peyrard Satillieu

