Concert vidéo : Expérience Terre, 2 décembre 2022

Concert vidéo : Expérience Terre



2022-12-02 – 2022-12-02

EUR 5 5

L’association Parmydie Records propose le spectacle d’A.R. PROJECT intitulé « Vie : Expérience Terre ». Ce spectacle est un triptyque alliant une projection vidéo d’un film monté par nos soins, une bande son originale, ainsi qu’une prestation live des deux musiciens (guitare et percussions électroniques). Le thème du spectacle est l’observation des merveilles de notre Terre et une réflexion de l’impact de l’homme sur notre environnement.L’association Parmydie Records est maintenant entièrement autonome pour présenter ce spectacle dans quasiment tous les lieux et endroits possibles et imaginables. En effet, nous pouvons bien-sûr nous produire dans tous types de salles et de lieux atypiqueDe et avec Vivian Guillaume et Sylvain Pauls, avec le soutien de l’Association Musique et Enseignement

