Concert-vidéo Centre multi-activités Biéville-Beuville, vendredi 22 mars 2024.

Concert-vidéo Centre multi-activités Biéville-Beuville Calvados

Plongez dans l’univers magique de la musique classique avec la diffusion d’un concert enregistré à la prestigieuse Philharmonie de Paris. Venez vous installer confortablement à la bibliothèque pour écouter et regarder le célèbre « Carnaval des animaux » de Camille Saint-Saëns. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, cet événement est ouvert à tous, dès l’âge de 6 ans. Laissez-vous emporter par la grâce et la virtuosité des musiciens, et vivez un moment d’émerveillement musical inoubliable.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 16:30:00

fin : 2024-03-22 17:30:00

Centre multi-activités Bibliothèque de Biéville-Beuville

Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie bibliotheque@bieville-beuville.fr

