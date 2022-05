CONCERT – VICTOR JULIEN-LAFERRIERE VILONCELLE ET JONAS VITAUD PIANO

13 juin 2022, 2022-06-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-13 22:30:00 22:30:00

2022-06-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-13 22:30:00 22:30:00 Concert violoncelle et piano par 2 grands artistes Les éminentes qualités du chambriste ne doivent cependant pas faire oublier l’évidence : Victor Julien-Laferrière est l’un des nos très grands solistes. Présence, sonorité d’une richesse et d’une profondeur admirables distinguent un artiste – car c’en est un, au plein sens du terme – dont l’engagement et l’intelligence musicale ont fait des merveilles “. Alain Cochard. « Parmi les interprètes qui comptent … le pianiste Jonas Vitaud est aujourd’hui un des plus marquants et précieux. Ce qu’il a réussi en jouant et en dirigeant du piano avec une parfaite musicalité et maturité pianistique relève du prodige. » Olivier Brunel, Concertonet Depuis quelques années, Victor Julien-Laferrière et Jonas Vitaud ont développé une complicité toute particulière. dernière mise à jour : 2022-04-20 par

