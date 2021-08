Bègues Bègues Allier, Bègues Concert Vibratoire – Un voyage au cœur de l être Bègues Bègues Catégories d’évènement: Allier

Bègues

Concert Vibratoire – Un voyage au cœur de l être Bègues, 15 août 2021, Bègues. Concert Vibratoire – Un voyage au cœur de l être 2021-08-15 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-15

Bègues Allier Bègues EUR 20 20 Sur inscription par sms -Bain de gongs – Chants Harmoniques – Carillons et Bols Tibétains-Cristal – Prévoir tapis de yoga et plaid. +33 6 23 78 91 38 dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bègues Autres Lieu Bègues Adresse Ville Bègues lieuville 46.19924#3.0789