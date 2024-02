Concert vibratoire à la bougie Aubusson, vendredi 15 mars 2024.

Concert vibratoire à la bougie Aubusson Orne

Un voyage immobile à travers les sons des bols tibétains, flûte traversière, chant lyrique et intuitif, gong…et autres instruments du monde. En harmonie avec l’acoustique céleste du lieu. Un moment de détente, de douceur et de connexion à soi et à plus grand que soi.

Un voyage immobile à travers les sons des bols tibétains, flûte traversière, chant lyrique et intuitif, gong…et autres instruments du monde. En harmonie avec l’acoustique céleste du lieu. Un moment de détente, de douceur et de connexion à soi et à plus grand que soi. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15

église

Aubusson 61100 Orne Normandie segolene@comlow.fr

L’événement Concert vibratoire à la bougie Aubusson a été mis à jour le 2024-02-01 par Flers agglo