Pyrenees-Atlantiques EUR Dans la poursuite d’un premier semestre très riche artistiquement, le Conservatoire vous propose une deuxième partie d’année autant colorée que diversifiée.

Un voyage en musique entre Espagne et Amérique latine sur des œuvres de Manuel De Falla, Enrique Granados, Alberto Ginastera et Astor Piazzolla.

Juliette Mandine, piano

Niels Hoyrup, violoncelle

