Capvern Capvern Capvern, Hautes-Pyrénées Concert : Via El Mundo Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

Concert : Via El Mundo Capvern, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Capvern. Concert : Via El Mundo 2021-07-26 21:00:00 – 2021-07-26 Eglise Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS

Capvern Hautes-Pyrénées Le groupe Via El Mundo.

Vous proposent un voyage musical sur des airs venus d’Espagne et d’Amérique latine . Renseignement au 06 78 95 76 57

Tarif : 12€ / gratuit -12 ans +33 6 78 95 76 57 dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Capvern, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Capvern Adresse Eglise Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Ville Capvern lieuville 43.12075#0.30903