Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Cette œuvre sera interprétée par la pianiste Moya Yu et par l’Ensemble Vocal de la Cathédrale d’Aix-en-Provence, sous la direction de Luc Delpech.



Musique Sacrée à la Cathédrale organise un concert exceptionnel pour piano et chœur autour du Via Crucis de Franz Liszt. Cette œuvre sera interprétée par la pianiste Moya Yu et par l'Ensemble Vocal de la Cathédrale d'Aix-en-Provence, sous la direction de Luc Delpech.

Sans réservation.

Concert Via Crucis de F. Liszt – Piano et Choeur
Cathédrale Saint-Sauveur, 34 Place Des Martyrs de la Résistance, Aix-en-Provence
20 mars 2022, 17:00:00



