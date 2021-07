Vézelay Vézelay Vézelay, Yonne Concert Vézelay Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Concert Vézelay, 10 août 2021-10 août 2021, Vézelay. Concert 2021-08-10 – 2021-08-10 Place de la Basilique Basilique Sainte-Madeleine

Vézelay Yonne Vézelay EUR 14 19 https://www.latoisondart.com/ dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Vézelay, Yonne Autres Lieu Vézelay Adresse Place de la Basilique Basilique Sainte-Madeleine Ville Vézelay lieuville 47.4662#3.74724