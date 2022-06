Concert Vervins Vervins Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Vervins Venez nombreux au concert organisé par le Lions Club de Vervins dans la belle église Notre-Dame de Vervins.

