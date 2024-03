Concert Versailles Live Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Versailles, vendredi 5 avril 2024.

Concert Versailles Live Second concert de sélection – Venez nombreux ! Vendredi 5 avril, 20h30 Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine

Versailles Live est le tremplin musical qui propulse la jeune génération d’artistes.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 5 avril pour le second concert de sélection qui débutera à 20h30 avec les trois groupes en compétition : The Songwriters, Bonneville et The Kitsch.

Plus d’informations sur : https://live.versailles.fr/

Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d'échange et lieu d'expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.