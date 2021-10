Concert “Vers la mer” Autre lieu, 13 novembre 2021, Genève.

Concert: Vers la mer… ———————– ### Emilie Brisedou, flûte en ut, flûte alto ### Rada Hadjikostova, violon, alto ### Blandine Pigaglio, harpe Samedi 13 novembre à 19h00 Un programme pour prendre le large, prendre l’air… 20’ Sonate pour flûte, alto et harpe – Claude Debussy 3’ Pièce en forme de Habanera violon et harpe – Maurice Ravel / arr. C. Lardé et M.-C. Jamet 10’ Toward the sea III flûte en sol et harpe – Toru Takemitsu 4’ La plainte d’une jeune fille, extrait de la Petite suite pour violon solo, Marin Goleminov 5’ Le Fils des étoiles flûte et harpe – Erik Satie / arr. Toru Takemitsu 3’ Beau soir violon et harpe – Claude Debussy 10’ Sonatine en trio flûte, violon et harpe – Maurice Ravel / arr. Skaila Kanga Conçu comme un voyage vers la mer, ce programme alterne des œuvres majeures du grand répertoire, avec des œuvres plus courtes de compositeurs situés entre la France, le Japon et la Bulgarie… Samedi 13 novembre à 19h00 Places limitées. Participation 35 CHF pp. Information et réservation: 022 548 37 33 / [info@espace-diamono.ch](mailto:info@espace-diamono.ch)

