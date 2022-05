Concert Veronica Sbergia et Max de Bernardi Fresselines Fresselines, 27 mai 2022, FresselinesFresselines.

Concert Veronica Sbergia et Max de Bernardi la p’art-queterie Fresselines Fresselines

2022-05-27 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-27 23:00:00 23:00:00

Fresselines Creuse la p’art-queterie Fresselines Creuse Fresselines

Larepas 19h30-20h sur réservation – menu 15 euros p’art-querie, à 21h. Tarif 10€ , 8€ adhérent

Concert Veronica Sbergia & Max de Bernardi (italie)

Roots, blues, ragtime, gospel à saveur italienne et souvent plein d’humour !

Veronica Sbergia & Max De Bernardi jouent avec passion du country blues et du ragtime, du hokum, du jug band et de la musique rurale des années 20 et 30. Un mélange irrésistible de blues, de ragtime, de musique vaudeville et de musique hillbilly, joué à l’aide d’instruments strictement acoustiques tels que ukulélés, planche à laver, kazoo, contrebasse et guitares. Ils aiment divertir le public et faire vivre ce précieux héritage musical, en reproduisant fidèlement son son original tout en le jouant avec une touche moderne. Avec The Red Wine Serenaders, ils ont remporté l’European Blues Challenge, qui s’est tenu à Toulouse (FR) en 2013 et ont été sélectionnés en janvier 2015 représentant l’Italie pour l’International Blues Challenge à Memphis (TN). Ils continuent à jouer et à enregistrer leur musique, voyageant et faisant des tournées partout où la musique les conduira

Larepas 19h30-20h sur réservation – menu 15 euros p’art-querie, à 21h. Tarif 10€ , 8€ adhérent

la p’art-queterie Fresselines Fresselines

dernière mise à jour : 2022-05-18 par OT de Dun le Palestel