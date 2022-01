Concert Verfügbar aux enfers de G. Tillion Rocher de Palmer, 1 février 2022, Cenon.

Rocher de Palmer, le mardi 1 février à 20:30

Le Verfügbar aux Enfers est une opérette-revue écrite clandestinement au camp de concentration de Ravensbrück par la résistante et ethnologue française Germaine Tillion au cours de l’hiver 1944-1945. Si Germaine Tillion en fut le maître d’œuvre, il s’agit d’un travail commun élaboré par les prisonnières du camp de Ravensbrück. Le mot allemand « verfügbar » désigne ceux et celles qui, non affectés à un commando de travail, étaient « disponibles » pour les pires corvées du camp. Ensemble Vocal Eurydice Amandine Portelli, soprano Orchestre Aquitaine-Hauts de Garonne Gérard Laurent et Éliane Lavail, récitants Salvatore Caputo, direction

Concert pour la Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité

