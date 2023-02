Concert Vents d’Est en Ouest au théâtre Jean Vilar, 7 avril 2023, Saint-Quentin .

Concert Vents d’Est en Ouest au théâtre Jean Vilar

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

2023-04-07 20:00:00 – 2023-04-07 22:00:00

Saint-Quentin

Aisne

20 20 Découvrez le concert « Vents d’Est en Ouest » qui se tiendra le vendredi 7 avril à 2à heures au théâtre Jean Vilar à Saint-Quentin.

Michel Supéra aux saxophones et Eric Comère à l’accordéon vous transportent dans leur univers musical unique et passionnant !

Deux musiciens qui naviguent, ou planent, selon les vents insufflés par leurs instruments, entre classique et musiques improvisées, dans la tradition explorée par Astor Piazzolla au siècle dernier, où la trame écrite en s’inspirant des musiques populaires, laisse une large place à l’improvisation. Entre jazz, blues et tzigane pour Michel Supéra, saxes alto ou soprano et Éric Comère, accordéon et compositions.

Un clin d’œil en passant au jazz musette avec la valse Indifférence de Tony Muréna et Joseph Columbo, ou au blues mi-cajun mi-brésilien avec Léo.

Réservation à la billetterie de l’espace Saint-Jacques (14 rue de la sellerie) au 0323623677.

Découvrez le concert « Vents d’Est en Ouest » qui se tiendra le vendredi 7 avril à 2à heures au théâtre Jean Vilar à Saint-Quentin.

Michel Supéra aux saxophones et Eric Comère à l’accordéon vous transportent dans leur univers musical unique et passionnant !

Deux musiciens qui naviguent, ou planent, selon les vents insufflés par leurs instruments, entre classique et musiques improvisées, dans la tradition explorée par Astor Piazzolla au siècle dernier, où la trame écrite en s’inspirant des musiques populaires, laisse une large place à l’improvisation. Entre jazz, blues et tzigane pour Michel Supéra, saxes alto ou soprano et Éric Comère, accordéon et compositions.

Un clin d’œil en passant au jazz musette avec la valse Indifférence de Tony Muréna et Joseph Columbo, ou au blues mi-cajun mi-brésilien avec Léo.

Réservation à la billetterie de l’espace Saint-Jacques (14 rue de la sellerie) au 0323623677.

billetterie@saint-quentin.fr +33 3 23 62 36 77

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2023-02-07 par