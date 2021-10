CONCERT VENITE CANTEMUS – Le Messie de Haendel Théâtre du Châtelet, 14 novembre 2021, Paris.

Réunissant 800 choristes et 50 musiciens bénévoles, le concert Venite Cantemus est un partage, une rencontre autour d’une œuvre mythique, Le Messie de Haendel dans un lieu prestigieux, le Théâtre du Châtelet. Une harmonie humaine et musicale, qui s’accorde pour faire naître le beau, et, pourquoi pas, le bon.

Pour la 5ème fois, Venite Cantemus fait naître de ce concert une chaîne de solidarité au profit des patients atteints de maladies psychiques, et des chercheurs de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau, qui y consacrent leurs travaux. À Paris, pendant 2 jours, les 13 et 14 novembre 2021, chacun, quel que soit son âge et sa connaissance musicale, est invité à se joindre à cette expérience exceptionnelle, à donner sa voix pour un concert unique et soutenir ainsi la recherche médicale. Venez assister dans le public au concert Venite Cantemus !

