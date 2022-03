Concert // Venin carmin & Candélabre Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Laurent-de-Neste

Concert // Venin carmin & Candélabre Saint-Laurent-de-Neste, 13 mai 2022, Saint-Laurent-de-Neste. Concert // Venin carmin & Candélabre SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste

2022-05-13 – 2022-05-13 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste Soirée cold wave avec deux groupes biberonnés à la musique des années 80 qu’ils filent (ou “elles” devrions nous dire puisque les femmes prennent enfin le pouvoir dans le rock ce soir !) se sont appropriées de manière bien différentes.

Chaussez vos Doc Martens et ne soyez pas avares sur le khôl ! contact@maisondusavoir.fr +33 5 62 39 78 48 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste

dernière mise à jour : 2022-01-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Autres Lieu Saint-Laurent-de-Neste Adresse SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Ville Saint-Laurent-de-Neste lieuville SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Departement Hautes-Pyrénées

Concert // Venin carmin & Candélabre Saint-Laurent-de-Neste 2022-05-13 was last modified: by Concert // Venin carmin & Candélabre Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste 13 mai 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées