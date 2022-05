Concert : Vendeurs d’enclumes Loches, 18 juin 2022, Loches.

Concert : Vendeurs d’enclumes Loches

2022-06-18 20:30:00 – 2022-06-18

Loches Indre-et-Loire Loches

14 14 EUR Après 9 ans d’absence, les Vendeurs d’enclumes reviennent avec un spectacle luxuriant où nouvelles chansons se mêlent à un succulent florilège de leurs précédents albums. Entre rock, chanson et jazz, le groupe orléanais mêle raison et déraison. Ce sextet est emmené par la plume et la voix de Valérian Renault, dont l’interprétation renversante saurait nous faire passer du rire aux larmes en un clin d’œil. Ses musiciens hors-pair ne l’accompagnent pas, ils le submergent, l’envahissent, le subliment !

Vendeurs d’enclumes, c’est une envie de faire de la chanson autrement. Une chanson « maximaliste », toujours sur le fil, où foisonnent mots et musiques dans un tourbillon baroque, flirtant entre l’excès et la folie.

Après 9 ans d’absence, les Vendeurs d’enclumes reviennent avec un spectacle luxuriant où nouvelles chansons se mêlent à un succulent florilège de leurs précédents albums. Entre rock, chanson et jazz, le groupe orléanais mêle raison et déraison.

