CONCERT – VEILLÉE MUSICALE DE NOËL Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

CONCERT – VEILLÉE MUSICALE DE NOËL Metz, 24 décembre 2022, Metz . CONCERT – VEILLÉE MUSICALE DE NOËL CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Place d’Armes Metz Moselle Place d’Armes CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

2022-12-24 23:00:00 23:00:00 – 2022-12-24

Place d’Armes CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

Metz

Moselle Veillée musicale de Noël suivie de la messe de Noël

Direction Christophe Bergossi. Thierry Ferré, orgue http://maitrisecathedralemetz.org/ MAITRISE

Place d’Armes CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz

dernière mise à jour : 2022-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse Metz Moselle Place d'Armes CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Ville Metz lieuville Place d'Armes CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

CONCERT – VEILLÉE MUSICALE DE NOËL Metz 2022-12-24 was last modified: by CONCERT – VEILLÉE MUSICALE DE NOËL Metz Metz 24 décembre 2022 Cathédrale Saint-Etienne Place d'Armes Metz Moselle Metz Moselle

Metz Moselle