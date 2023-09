[concert] Vaslav La Maison des métallos Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 21h00 à 22h10

.Tout public. payant

durée 1h10

tout public

tarifs 10, 15 ou 20€

ou tarifs 5, 9 ou 12€ sur présentation du billet du spectacle Femme Capital

réservation conseillée

Un tour de chant pour une créature de cabaret

Vaslav est une pièce d’Olivier Normand. C’est un cabaret conçu pour le théâtre.

C’est un tour de chant pour une créature de cabaret sortie de son environnement naturel.

Un concert à la shrutibox et un voyage dans les répertoires et les époques.

Un spectacle sur le genre.

Un spectacle sur les masques, les artifices et les atours dont on use, paradoxalement, pour se dévoiler.

Vaslav est le pari d’un instant de présence partagée dans la fantaisie de la parole et l’émotion de la musique.

Le parti pris du concert est de ne chanter que des chansons de répertoire, issus de la musique classique mais aussi de la pop et de la musique dite « du monde ».

On passe de Monteverdi à Gainsbourg, de Caetano Veloso à Nirvana, de Bob Marley à Brigitte Fontaine.

On passe, on ripe, on compose, on transpose, on travestit !

« J’aime à dire que Vaslav est la version fardée, hystérisée, pailletée du prof de lettres que j’aurais pu être si je n’avais pas démissionné de l’éducation nationale pour faire de la scène. La naissance d’un personnage de cabaret n’est pas sans mal, et j’ai mis du temps à comprendre l’endroit de mon désir, l’endroit du féminin qui me mettait en puissance. Dans l’univers fantasmatique du cabaret, le curseur du genre est mobile. Certaines créatures sont très pin-up, certaines, sont très trash, très sexuelles, certaines sont au contraire éthérées. Pour ma part, c’est l’androgynie un peu poétique. Barbara, Grace Jones, Greta Garbo, David Bowie plutôt que Betty Boop ou Marilyn.

Vaslav, généralement habillée de noir, est un avatar des chanteuses à texte, des grands “diseuses”. Elle a aussi volontiers un côté “diseuse de bonne aventure”, sorcière androgyne. »

Olivier Normand

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/concert-tour-de-chant-vaslav +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/258735-vaslav

