Concert – Variétés françaises Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer

Concert – Variétés françaises Port-Bail-sur-Mer, 2 juillet 2022, Port-Bail-sur-Mer. Concert – Variétés françaises

Parc Hamilton Saint-Lô d’Ourville Port-Bail-sur-Mer Manche Saint-Lô d’Ourville Parc Hamilton

2022-07-02 21:00:00 – 2022-07-02

Saint-Lô d’Ourville Parc Hamilton

Port-Bail-sur-Mer

Manche Port-Bail-sur-Mer Le Groupe Cathy et Jean-MI propose un concert de variétés au cœur du nouveau parc Hamilton. Une soirée pour danser et s’amuser en interprétant tous les classiques de la chanson française des années 40 à nos jours. Le Groupe Cathy et Jean-MI propose un concert de variétés au cœur du nouveau parc Hamilton. Une soirée pour danser et s’amuser en interprétant tous les classiques de la chanson française des années 40 à nos jours. lroualle@yahoo.fr +33 6 75 72 56 76 Le Groupe Cathy et Jean-MI propose un concert de variétés au cœur du nouveau parc Hamilton. Une soirée pour danser et s’amuser en interprétant tous les classiques de la chanson française des années 40 à nos jours. Saint-Lô d’Ourville Parc Hamilton Port-Bail-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Port-Bail-sur-Mer Autres Lieu Port-Bail-sur-Mer Adresse Port-Bail-sur-Mer Manche Saint-Lô d'Ourville Parc Hamilton Ville Port-Bail-sur-Mer lieuville Saint-Lô d'Ourville Parc Hamilton Port-Bail-sur-Mer Departement Manche

Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-bail-sur-mer/

Concert – Variétés françaises Port-Bail-sur-Mer 2022-07-02 was last modified: by Concert – Variétés françaises Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer 2 juillet 2022 Parc Hamilton Saint-Lô d'Ourville Port-Bail-sur-Mer Manche

Port-Bail-sur-Mer Manche