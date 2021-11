La Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe, Sarthe CONCERT VARIÉTÉS ET CHANTS DE NOËL La Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe Catégories d’évènement: La Suze-sur-Sarthe

Sarthe

CONCERT VARIÉTÉS ET CHANTS DE NOËL La Suze-sur-Sarthe, 5 décembre 2021, La Suze-sur-Sarthe. CONCERT VARIÉTÉS ET CHANTS DE NOËL La Suze-sur-Sarthe

2021-12-05 – 2021-12-05

La Suze-sur-Sarthe Sarthe Participation au chapeau Concert chorale Plaisir de chanter accompagnée de Lisette Biron au Kora au profit du Téléthon. Participation au chapeau La Suze-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: La Suze-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu La Suze-sur-Sarthe Adresse Ville La Suze-sur-Sarthe lieuville La Suze-sur-Sarthe