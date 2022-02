Concert variété française « Marie Mifsud » Carsac-Aillac, 26 février 2022, Carsac-Aillac.

Concert variété française « Marie Mifsud » Carsac-Aillac

2022-02-26 – 2022-02-26

Carsac-Aillac Dordogne Carsac-Aillac

EUR 15 15 Le nouvel album de Marie Mifsud est là et il est explosif. C’est la vie dans tous ses éclats. Ça pétille, ça enthousiasme, ça décape, ça envoie un bol d’air d’émotions et ça squatte même en français, sans se planquer. Avec sa présence inouïe sur scène, Marie Mifsud ne cesse de nous surprendre. Timbres et couleurs s’entremêlent, scat, pop, rock, élans lyriques et intimes le tout au service de l’instant avec le public, quant à ses musiciens, non ils ne l’accompagnent pas, ils avancent avec elle.

Marie Mifsud, c’est un élan, une voix, une attitude, un je ne sais quoi, c’est tout à la fois « Mais qu’est ce c’est que ça ? »

À vous de venir le découvrir.

Pass sanitaire obligatoire.

Le nouvel album de Marie Mifsud est là et il est explosif. C’est la vie dans tous ses éclats. Ça pétille, ça enthousiasme, ça décape, ça envoie un bol d’air d’émotions et ça squatte même en français, sans se planquer. Avec sa présence inouïe sur scène, Marie Mifsud ne cesse de nous surprendre. Timbres et couleurs s’entremêlent, scat, pop, rock, élans lyriques et intimes le tout au service de l’instant avec le public, quant à ses musiciens, non ils ne l’accompagnent pas, ils avancent avec elle.

Marie Mifsud, c’est un élan, une voix, une attitude, un je ne sais quoi, c’est tout à la fois « Mais qu’est ce c’est que ça ? »

À vous de venir le découvrir.

Pass sanitaire obligatoire.

+33 5 53 29 87 27

Le nouvel album de Marie Mifsud est là et il est explosif. C’est la vie dans tous ses éclats. Ça pétille, ça enthousiasme, ça décape, ça envoie un bol d’air d’émotions et ça squatte même en français, sans se planquer. Avec sa présence inouïe sur scène, Marie Mifsud ne cesse de nous surprendre. Timbres et couleurs s’entremêlent, scat, pop, rock, élans lyriques et intimes le tout au service de l’instant avec le public, quant à ses musiciens, non ils ne l’accompagnent pas, ils avancent avec elle.

Marie Mifsud, c’est un élan, une voix, une attitude, un je ne sais quoi, c’est tout à la fois « Mais qu’est ce c’est que ça ? »

À vous de venir le découvrir.

Pass sanitaire obligatoire.

Séchoir d’Aillac

Carsac-Aillac

dernière mise à jour : 2022-01-19 par OT du pays de Fénelon