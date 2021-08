Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon Concert Vaporetto – Blues & Soul Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Concert Vaporetto – Blues & Soul Dijon, 2 septembre 2021, Dijon. Concert Vaporetto – Blues & Soul 2021-09-02 20:00:00 – 2021-09-02 Port du Canal La Péniche Cancale

Blues & Soul Factory, collectif formé en 2019 à l'occasion d'un Boeuf Vaporetto, sera heureux de vous présenter sa marque de fabrique basée sur des standards de blues (BB King, Percy Mayfiled, Ben Harper, …) et de soul (Bill Wihers, Otis Redding, Ann Peebles, Dave Crawford …). Venez nombreux les accompagner sur la route de la bleue !

boeuf.vaporetto@laposte.net +33 3 80 31 81 64

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Port du Canal La Péniche Cancale Ville Dijon