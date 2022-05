Concert : Vanupié, 25 juin 2022, .

Concert : Vanupié

2022-06-25 – 2022-06-25

Avant la sortie de son nouvel album à l’automne, et dans le cadre de son Tour 2022 – Dreamtime , Vanupié se produit en concert à Monvilliers. Et c’est gratuit ! Vanupié repart sur les routes avec ses musiciens. Le groupe écume les salles et festivals de France et d’Europe, laissant toujours derrière lui le même sentiment de bien-être et de liberté à son public. Avec son univers oscillant entre soul, pop, ballades anglaises et reggae, Vanupié joue partout, pour tout le monde et plaît sans aucune distinction. Plus de 150 concerts en passant par les plus belles scènes : Rototom Sun Splash, Bobital, Fête du Bruit, Festival Darc, Festival le Chant du Gros, Au Pont du Rock… Vanupié tourne avec un line-up et une équipe technique de rêve. On y retrouve notamment Jérôme Lavaud – Basse (Vianney…), Arnaud Forestier – Claviers, Nordine Houchat – Guitares, ou encore Tao Ehrlich, un jeune batteur prodige encore peu connu du grand public. Jérôme Kalfon (The Voice, Flox…) et Didier Thery (Shaka Ponk, Archive…) seront tous aux manettes pour vous offrir un show d’une heure trente à couper le souffle. Samedi 25 juin 2022 à 20h30 nLieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery nDurée : 1h30 nGratuit. Billetterie: Billets délivrés uniquement sur place, salle Michel Vallery 1 rue Oscar Comettant, du lundi au vendredi (fermé le mardi) de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, ainsi que le soir du concert (dans la limite des places disponibles).

+33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-12 par