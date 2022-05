Concert “Valery Orlov – les plus beaux chants slaves” Lapalisse Catégories d’évènement: Allier

Lapalisse

Concert “Valery Orlov – les plus beaux chants slaves”, 6 juillet 2022, Lapalisse. Concert “Valery Orlov – les plus beaux chants slaves” Lapalisse

2022-07-06 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-06

Lapalisse 03120 EUR Valery Orlov, ancien de Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur est issu de Conservatoire National Supérieur d’Odessa. Sa belle voix de basse vous convie à un voyage émotionnel unique dans l’univers de l’âme slave éternel. Billetterie sur place. +33 6 28 05 32 75 Lapalisse

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lapalisse Autres Lieu Lapalisse Adresse Ville Lapalisse lieuville Lapalisse Departement Allier

Lapalisse Lapalisse Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapalisse/

Concert “Valery Orlov – les plus beaux chants slaves” 2022-07-06 was last modified: by Concert “Valery Orlov – les plus beaux chants slaves” Lapalisse 6 juillet 2022

Lapalisse Allier