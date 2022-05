Concert : Valery Orlov – La Grande voix Russe Pléneuf-Val-André, 24 juillet 2022, Pléneuf-Val-André.

Concert : Valery Orlov – La Grande voix Russe Rue Charles de Gannes Chapelle du Val-André Pléneuf-Val-André

2022-07-24 – 2022-07-24 Rue Charles de Gannes Chapelle du Val-André

Pléneuf-Val-André 22370

Association “Théâtre de l’Or Bleu” – Valéry Orlov (la grande voix russe) – Deux chanteurs musiciens – Programme “Romantisme russe et Chefs d’œuvres de musiques chrétiennes” : Cloches du soir (I. Kozlov) ; Hymne impérial russe (A. Lwow) ; Ave Maria (F. Schubert) ; Go down, Moses (Traditionnel) ; Romance (A. Aliabiev) ; Les yeux noirs, La légende d’Ataman Koudear, La lune brille (Traditionnel) ; Ave Maria (G. Caccini) ; Ce n’est pas le vent, Soleil (Traditionnel) ; Chrysanthèmes (N. Charito) ; Amazing Grace (Traditionnel) ; Temps des Fleurs (B Fomine) ; Kalinka (Traditionnel).

Ouvert à tous. Payant.

Association “Théâtre de l’Or Bleu” – Valéry Orlov (la grande voix russe) – Deux chanteurs musiciens – Programme “Romantisme russe et Chefs d’œuvres de musiques chrétiennes” : Cloches du soir (I. Kozlov) ; Hymne impérial russe (A. Lwow) ; Ave Maria (F. Schubert) ; Go down, Moses (Traditionnel) ; Romance (A. Aliabiev) ; Les yeux noirs, La légende d’Ataman Koudear, La lune brille (Traditionnel) ; Ave Maria (G. Caccini) ; Ce n’est pas le vent, Soleil (Traditionnel) ; Chrysanthèmes (N. Charito) ; Amazing Grace (Traditionnel) ; Temps des Fleurs (B Fomine) ; Kalinka (Traditionnel).

Ouvert à tous. Payant.

Rue Charles de Gannes Chapelle du Val-André Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-05-17 par