Lamalou-les-Bains Hérault Lamalou-les-Bains Valery Orlov, la grande voix ukrainienne (résident français), interprètera des airs folkloriques et orthodoxes de sa région natale.

Samedi 11 juin à 16h, à l’église St Pierre et St Paul de Lamalou les Bains Valery Orlov, la grande Voix Russe, sera en concert le samedi 11 juin à 16h, à l’église St Pierre et St Paul de Lamalou les Bains +33 6 16 49 05 58 Valery Orlov, la grande voix ukrainienne (résident français), interprètera des airs folkloriques et orthodoxes de sa région natale.

Samedi 11 juin à 16h, à l'église St Pierre et St Paul de Lamalou les Bains

