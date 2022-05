Concert Valery Orlov la grande voix Russe Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: 65200

2022-10-06 20:30:00

Bagnères-de-Bigorre 65200 Pendant ce concert vous aurez l’occasion de découvrir les instruments traditionnels, notamment la mythique balalaïka, la reine de la musique russe. Libre participation. Valery Orlov, ancien de Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur est issu de Conservatoire National Supérieur d’Odessa. Une belle voix de basse qui, touches par touches, comme un pinceau sur une toile, vous convie à un voyage émotionnel unique. +33 5 62 95 50 71 Pendant ce concert vous aurez l’occasion de découvrir les instruments traditionnels, notamment la mythique balalaïka, la reine de la musique russe. Libre participation. à l’église BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

