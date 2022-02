CONCERT – VALÉRIE GRASCHAIRE 5TET Nilvange Nilvange Catégories d’évènement: Moselle

Nilvange Moselle 14 EUR Si vous aimez : Cécile McLorin Salvant, Ella Fitzgerald

Grande dame du jazz vocal en France, Valérie Graschaire a rassemblé autour d’elle Frank Agulhon, l’un des batteurs les plus demandés de l’Hexagone, le bassiste Diego Imbert (Didier Lockwood, Bireli Lagrène) et le claviériste Pierre-Alain Goualch, qui signe la plupart des arrangements de leur nouveau disque Wrap it up ! Des complices de longue date rejoints par le talentueux guitariste Manu Codjia (Erik Truffaz, Daniel Humair, Henri Texier…). Une véritable groovy family qui œuvre avec un feeling incontestable au croisement du jazz, de la soul et de la funk. mediation@legueulardplus.fr +33 3 82 54 07 07 https://legueulardplus.fr/evenements/valerie-graschaire-5tet Le Gueulard Plus 3 Rue Victor Hugo Nilvange

