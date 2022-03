CONCERT “VAGUEMENT LA JUNGLE” A CHATEAU-THEBAUD Château-Thébaud, 2 avril 2022, Château-Thébaud.

CONCERT “VAGUEMENT LA JUNGLE” A CHATEAU-THEBAUD Château-Thébaud

2022-04-02 – 2022-04-02

Château-Thébaud Loire-Atlantique

EUR 10 L’association La Grappe vous propose un apéro concert à travers les musiques du monde, avec Vaguement La Jungle

“VAGUEMENT LA JUNGLE, c’est le sens de la fête à portée de tous.

Un violon survolté ou caressant à souhait qui propulse avec maestria une flambée de notes pétillantes et virevoltantes sous le doigté habile d’un Pierre Bloch communicatif et inventif et en contrepoint rythmique des riffs modulés ou rageurs, des mélodies sensibles ou appuyées d’une guitare à l’écoute menée de mains de maître par un David Vergnaud, lui aussi virtuose.

“De Mozart à Massive Attack”..voilà la promesse haute en musique que nous propose le duo VAGUEMENT LA JUNGLE

lesgrappeurs@gmail.com +33 6 89 96 80 55 https://lesgrappeurs.wixsite.com/chateauthebaud

