Concert « Vagabondanse, bal acoustique » Le Pantographe Venarey-les-Laumes, samedi 24 février 2024.

Répertoire de reprises de chansons françaises et du monde. Des arrangements originaux aux couleurs jazzy et lyriques pour un carnet musical varié aux rythmes latin, valse et swing. EUR.

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24

Le Pantographe 1, Avenue de la Gare

Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté alesia.tourisme@otcc-alesia-seine.fr

