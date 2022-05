Concert “Vagabondages” Marydo Cambo-les-Bains, 10 juin 2022, Cambo-les-Bains.

Concert “Vagabondages” Marydo Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains

2022-06-10 – 2022-06-10 Salle AIEC 6 Square Albenitz

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Artiste indépendante, chanteuse & compositrice de ses propres chansons. Marydo, c’est avant-tout une voix chaude, naturelle, qui conte un univers de sensibilité où les mots sont une porte ouverte vers un chemin de vie, fait de douceur et de tranquillité.

Si elle propose au public de parcourir avec elle quelques-unes des plus belles mélodies de la chanson française, ce sont des respirations dans le monde qui est le sien et qu’elle veut faire découvrir.

Comme toujours, c’est avec humour, tendresse ou ironie qu’elle nous partage ses coups de coeur et ses colères, ses découvertes et ses émotions.

Pour ce nouvel opus, de nouveaux musiciens sont ses complices. Etienne, aux guitares et à la basse, Francis aux percussions & JB à la guitare et au saxo.

Artiste indépendante, chanteuse & compositrice de ses propres chansons. Marydo, c’est avant-tout une voix chaude, naturelle, qui conte un univers de sensibilité où les mots sont une porte ouverte vers un chemin de vie, fait de douceur et de tranquillité.

Si elle propose au public de parcourir avec elle quelques-unes des plus belles mélodies de la chanson française, ce sont des respirations dans le monde qui est le sien et qu’elle veut faire découvrir.

Comme toujours, c’est avec humour, tendresse ou ironie qu’elle nous partage ses coups de coeur et ses colères, ses découvertes et ses émotions.

Pour ce nouvel opus, de nouveaux musiciens sont ses complices. Etienne, aux guitares et à la basse, Francis aux percussions & JB à la guitare et au saxo.

Artiste indépendante, chanteuse & compositrice de ses propres chansons. Marydo, c’est avant-tout une voix chaude, naturelle, qui conte un univers de sensibilité où les mots sont une porte ouverte vers un chemin de vie, fait de douceur et de tranquillité.

Si elle propose au public de parcourir avec elle quelques-unes des plus belles mélodies de la chanson française, ce sont des respirations dans le monde qui est le sien et qu’elle veut faire découvrir.

Comme toujours, c’est avec humour, tendresse ou ironie qu’elle nous partage ses coups de coeur et ses colères, ses découvertes et ses émotions.

Pour ce nouvel opus, de nouveaux musiciens sont ses complices. Etienne, aux guitares et à la basse, Francis aux percussions & JB à la guitare et au saxo.

Marydo

Salle AIEC 6 Square Albenitz Cambo-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-16 par