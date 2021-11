Concert : Urban Village Saint-Astier, 10 décembre 2021, Saint-Astier.

Concert : Urban Village Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier

2021-12-10 – 2021-12-10 Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier Dordogne

« Urban Village » à 20h30 au centre culturel

4 artistes d’Afrique du Sud : un groupe qui dégage une énergie 100 % positive à travers le croisement des musiques traditionnelles de leur pays, des racines zulu et de l’afro-jazz.

En première partie : projection du documentaire « Urban Village » (40 mn) : plongée immersive aux côtés de ces 4 musiciens, dans leur histoire et celle de leur quartier (Soweto), symbole de résistance politique et désormais de renouveau culturel.

Sur réservation. Tarifs : 16 € – 12 € (concert assis)

La Fabrique 05 53 02 41 99

