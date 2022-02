CONCERT – UNIVERS PARTICULIERS DE SATIE & RAVEL Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

CONCERT – UNIVERS PARTICULIERS DE SATIE & RAVEL Thionville, 5 mars 2022, Thionville. CONCERT – UNIVERS PARTICULIERS DE SATIE & RAVEL salle Adagio 8 Place Marie-Lousie Thionville

2022-03-05 17:30:00 17:30:00 – 2022-03-05 salle Adagio 8 Place Marie-Lousie

Thionville Moselle Thionville 20 EUR Le Rotary Club de Thionville est heureux de pouvoir organiser à nouveau son traditionnel concert annuel dans la salle Adagio. Ces deux dernières années ont été difficiles pour tous mais elles l’ont été tout particulièrement pour les artistes du spectacle vivant. C’est donc pour nous un grand plaisir de proposer un spectacle musical de qualité qui va permettre au Rotary de soutenir cette année l’Association Thionvilloise des « P’tits Loups» qui se consacre à aider les jeunes enfants des familles les plus démunies. Je remercie donc Pierre Trimbur, membre d’honneur de notre Club, d’avoir organisé pour nous ce spectacle et d’avoir invité à se produire ce soir un jeune pianiste lorrain de grand talent, Ugo Stella. Ugo Stella a préparé un programme éclectique et nous fera entendre des œuvres de la fin du XIXe siècle à nos jours. Erik Satie, compositeur de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, est l’un des compositeurs français les plus écoutés dans le monde probablement parce que sa musique, épurée et avant gardiste pour son époque, est accessible à tous les publics. Plusieurs de ses compositions les plus connues seront interprétées ce soir. Maurice Ravel est un artiste qui sera considéré au début du XXe siècle comme le compositeur le plus célèbre de son temps avec Igor Stravinsky. Nous entendrons plusieurs œuvres de Ravel dont Alborada del gradoso qui demande une grande virtuosité pianistique. Enfin notre siècle sera représenté par une œuvre que certains, en particulier les plus jeunes, reconnaîtrons puisqu’elle est la musique d’un célèbre film d’animation japonais: le voyage de Chihiro. Son auteur Joe Hisaishi est un compositeur japonais contemporain qui a écrit de nombreuses musiques de film, notamment pour Kitano Takeshi et bien sûr Miyasaki Hayao. adagio.infos@gmail.com +33 3 82 82 25 70 http://www.adagio.thionville.fr/ Rotary Club Thionville

salle Adagio 8 Place Marie-Lousie Thionville

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse salle Adagio 8 Place Marie-Lousie Ville Thionville lieuville salle Adagio 8 Place Marie-Lousie Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

CONCERT – UNIVERS PARTICULIERS DE SATIE & RAVEL Thionville 2022-03-05 was last modified: by CONCERT – UNIVERS PARTICULIERS DE SATIE & RAVEL Thionville Thionville 5 mars 2022 Moselle thionville

Thionville Moselle