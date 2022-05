Concert Univers Brassens Bétaille Bétaille Catégories d’évènement: 46110

Bétaille 46110 Bétaille L’association Patrimoine Animation Culture de Bilhac organise un concert avec le groupe « Univers Brassens » au foyer rural de Bétaille.

Ouverture billetterie à 20h30. Buvette sur place. pac.bilhac@gmail.com @capbilhac

