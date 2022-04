Concert Unisson “Les quatre éléments” Hérouville-Saint-Clair, 19 mai 2022, Hérouville-Saint-Clair.

La Musique des Transmissions de Rennes accompagnée en première partie de l’Orchestre des écoles d’Hérouville Saint Clair donnera un concert de solidarité sur le thème des quatre éléments : l’eau, la terre, l’air et le feu.

Toutes les recettes de ce concert seront reversées à trois associations venant en aide aux blessés des armées et aux familles des militaires morts en service : Terre Fraternité (armée de terre), Association pour le Développement des Œuvres Sociales de la Marine ainsi que la Fondation des Oeuvres Sociales de l’Air et de l’Espace.

Fermeture de la billetterie de l’Office de Tourisme Caen la Mer le 18 mai au soir, billetterie sur place le soir du concert.

