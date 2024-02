Concert UNISSON de Bain-de-Bretagne Salle des fêtes Bain-de-Bretagne, vendredi 16 février 2024.

Concert UNISSON de Bain-de-Bretagne Salle des fêtes Bain-de-Bretagne Vendredi 16 février, 20h30

C’est le deuxième concert de l’année pour la tournée UNISSON en zone Ouest avec la Musique des Transmissions de Rennes et l’École de musique OPUS 17 de Bain-de-Bretagne, sur le thème « Épopée » Vendredi 16 février, 20h30 1

Salle des fêtes

Pour poursuivre 2024, un 2e concert pour la tournée #UNISSON débute avec un concert d’exception dans la ville de Bain-de-Bretagne sur le thème « Épopée ».

Et pour vous accompagner dans ce voyage poétique deux groupes :

École de musique OPUS 17 :

L’association Musique Pour Tous voit le jour en 1990. Elle prend le nom en 1997 d’ « Opus 17 », en référence aux 17 communes d’où étaient issus les élèves. Aujourd’hui, Opus 17 accueille plus de 190 élèves.

Dirigé par Pascal LERONDEL depuis deux ans, l’orchestre de l’école de musique est formé d’une quinzaine de musiciens essentiellement issus des classes d’instruments enseignées. En dehors des deux rendez-vous annuels, concert de Noël et audition de fin d’année, il participe aussi aux différentes manifestations de la communauté de communes.

La Musique des Transmissions

Aujourd’hui nommée Musique des Transmissions, la musique militaire est présente à Rennes depuis le début du XXe siècle. Au fil du temps, elle est devenue une musique professionnelle qui perpétue traditions et patrimoine musical militaire tout en participant à son renouveau. Fière de son implantation et de son appartenance à la Bretagne, elle s’identifie à cette région par l’usage des instruments représentatifs comme la cornemuse et la bombarde. Elle anime les cérémonies patriotiques et se produit en aubade ou en concert dans tout le grand Ouest de la France. Formation musicale de renom, elle est également très sollicitée pour de nombreux festivals de musique en France et à l’étranger. Elle est dirigée par le chef de musique de 2e classe Bruno Lejeune.

Les dons récoltés à chaque concert sont reversés à nos 3 associations afin de venir en aide aux blessés et aux familles des militaires morts en service :

– TERRE FRATERNITÉ pour l’armée de Terre

– la FOSA pour l’armée de l’Air et de l’Espace

– l’ Entraide Marine-Adosm pour la Marine nationale

BILLETTERIE :

Centre Leclerc de Bain-de-Bretagne

2 Avenue Château Gaillard

02 99 43 78 79 (du lundi au samedi de 08h30 à 20h00)

Ou sur place le soir du concert

TARIFS :

10€ ou 5€ (réduction pour les enfants de -de 12 ans, étudiants et demandeurs d’emploi sous présentation d’un justificatif).

Salle des fêtes 75 La Croix Rouge 35470 Bain-de-Bretagne Bain-de-Bretagne 35470 Ille-et-Vilaine