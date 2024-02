Concert Union Musicale Bergeracoise & Harmonie du Grand Cahors Salle des fêtes Monbazillac, samedi 9 mars 2024.

Concert Union Musicale Bergeracoise & Harmonie du Grand Cahors Salle des fêtes Monbazillac Dordogne

Revoilà l’Union Musicale Bergeracoise pour de nouvelles prestations ! Et on peut dire que le mois de mars est rempli.

Le samedi 9 Mars à Monbazillac, nous accueillerons le magnifique orchestre d’Harmonie du Grand Cahors. Pour ce concert, plus de 70 musiciens sur scène.

Après une première rencontre en janvier 2019 du côté de Cahors, il est bien temps du match retour !

Nous vous proposons plus de 1h30 de musique allant de la musique classique en passant par la musique variété, le jazz, les musiques de film, etc.. Les deux orchestres interpréteront quelques morceaux de leur répertoire avant de se retrouver pour un grand final.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Informations par mail. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09

Salle des fêtes Le bourg

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine umb.bergerac@gmail.com

