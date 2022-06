Concert : une soirée pour la musique

Concert : une soirée pour la musique, 28 juin 2022, . Concert : une soirée pour la musique

2022-06-28 – 2022-06-28 L’Ecole de Musique organise son traditionnel concert d’élèves de fin d’année. Pour commencer, à 18h, ce seront les élèves d’éveil qui proposeront leur petit spectacle (Eveil1, Eveil2 et Eveil3), les enfants illustreront le conte « Le petit bonhomme de Pain d’épices ». A 19h, poursuivront les chorales d’enfants : la chorale des P’tits Loups interprétera les chants de son répertoire suivie de la chorale juniors. A 20h, la soirée se clôturera par la prestation des ensembles (flûtes, guitares, trompettes,…), les orchestres, la chorale inclusive et Sel’estafette ! Traditionnel concert de fin d’année des élèves de l’Ecole de Musique +33 3 88 82 97 59 L’Ecole de Musique organise son traditionnel concert d’élèves de fin d’année. Pour commencer, à 18h, ce seront les élèves d’éveil qui proposeront leur petit spectacle (Eveil1, Eveil2 et Eveil3), les enfants illustreront le conte « Le petit bonhomme de Pain d’épices ». A 19h, poursuivront les chorales d’enfants : la chorale des P’tits Loups interprétera les chants de son répertoire suivie de la chorale juniors. A 20h, la soirée se clôturera par la prestation des ensembles (flûtes, guitares, trompettes,…), les orchestres, la chorale inclusive et Sel’estafette ! dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville